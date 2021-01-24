Somaspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı
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Somaspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı

24.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:06
Somaspor, iki oyuncuyu renklerine bağladı

Misli.Com 3. Lig 3. Grup takımlarından Somaspor, iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

Misli.Com 3. Lig 3. Grup takımlarından Somaspor, iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

İlk yarıyı grubunda lider tamamlayan Somaspor, Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren İsveç doğumlu Erman Herman Vardar ve Modafen'den ayrılan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Uğuz'u transfer etti.

Yeni transferler için Somaspor TFF Tesislerinde, Kulüp Başkanı Mustafa Aydın ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Karış'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Her iki oyuncunun da 1,5 yıllık sözleşmelerle bonservisleriyle kadroya katıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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