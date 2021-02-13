Somaspor hedefe yürüyor
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Somaspor hedefe yürüyor

13.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:04
Somaspor hedefe yürüyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elazığ Karakoçan FK'yı 3-2 yenerek zirvede en yakın rakibiyle olan puan farkını 5'e çıkaran lider Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Elazığ Karakoçan FK'yı 3-2 yenerek zirvede en yakın rakibiyle olan puan farkını 5'e çıkaran lider Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Çok önemli bir maçı 3 puanla geçtiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Maç bizim açımızdan da rakibimiz açısından da çok önemliydi. Kazanmamız halinde aradaki puan farkını açabileceğimizi söylemiştik. Oyuncularımı sezon başından beri gösterdikleri mücadele ve pes etmeyip maç sonuna kadar oynama arzularından dolayı kutluyorum. Bu duruş ve karakterimiz devam ettiği sürece hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Yönetimimiz ve taraftarımızla beraber oluşturduğumuz ahenk bizim en büyük kazançlarımızdan biri" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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