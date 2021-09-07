Somaspor gururlu
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Somaspor gururlu

Somaspor gururlu
Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de ilçeyi 26 yıl sonra ilk kez temsil ederek Kırmızı Grup'ta sezona Niğde Anadolu FK önündeki 1-0'lık galibiyetle başlayan Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

TFF 2'nci Lig'de ilçeyi 26 yıl sonra ilk kez temsil ederek Kırmızı Grup'ta sezona Niğde Anadolu FK önündeki 1-0'lık galibiyetle başlayan Somaspor'da Başkan Mustafa Aydın, çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Mustafa Aydın, "26 yıl aradan sonra çıktığımız 2'nci Lig'in ilk maçında Niğde Anadolu FK karşısında aldığımız galibiyet öncelikle camiamıza hayırlı olsun. Pandemi hususlarına uyarak bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Ligin ilk maçları hep zor geçer. Buna ikinci yarının başında gördüğümüz kırmızı kart da eklenince bizim için daha da zor oldu. Oyuncularımızın gösterdiği mücadele takdire şayandı. Güzel bir oyun ile aldığımız 3 puan önemli. Emeği geçen teknik heyet ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz

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