Somaspor, Esenler Erokspor'u 4-2 yendi
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Somaspor, Esenler Erokspor'u 4-2 yendi

28.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:10
Somaspor, Esenler Erokspor'u 4-2 yendi

Misli.Com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Somaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 4-2 mağlup etti.

Misli.Com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Somaspor, evinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligde ikinci devrenin ilk mücadelesinde Soma Atatürk Stadında oynanan müsabakanın ilk yarısı 4 golle tamamlandı.

Esenler Erokspor, Enes Soy ile 2. dakikada öne geçerken Somaspor, Dk. 31'de Uğur Can ve Dk. 37'de Muhammet Öztürk'ün bulduğu gollerle 2-1 üstünlük sağladı.

Uzatma dakikalarında Murat Kayalı'nın eşitliği getiren golü ile ilk yarı 2-2 sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım, Nurettin Çağlar'ın 55. dakikadaki golü ile öne geçti. Maçta skoru belirleyen gol 90+8'de Somaspor adına Abdulkadir Çelik'ten geldi.

Maçı 4-2 kazanan Manisa temsilcisi puanını 38'e yükseltirken liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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