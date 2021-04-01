Somaspor'dan şampiyonluğa dev adım

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirveden inmeyen Somaspor, Batman Petrolspor deplasmanındaki şok mağlubiyetten sonra en önemli rakiplerinden İçel İdmanyurdu'nu evinde 1-0 yenerken şampiyonluk yarışında yeniden büyük bir avantaj elde etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır zirveden inmeyen Somaspor, Batman Petrolspor deplasmanındaki şok mağlubiyetten sonra en önemli rakiplerinden İçel İdmanyurdu'nu evinde 1-0 yenerken şampiyonluk yarışında yeniden büyük bir avantaj elde etti. Batman yenilgisiyle ikinci sıradaki Esenler Erokspor'la zirvede 3 puana inen fark, bitime 5 hafta kala yeniden 5'e çıktı. Kalan 5 finalde hata yapmadığı takdirde tarihinde ilk kez 2'nci Lig'e çıkışını ilan edecek siyah-beyazlılar, İçel randevusunun ardından büyük sevinç yaşadı.

Zor ve önemli bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, "Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Böyle zamanlarda böyle maçları oynamak kolay değil. İlk yarısı tedirgin başladığımız ve başa baş geçen bir oyun. Ancak ikinci yarı daha kendimiz gibi oynadığımız, pozisyonlar ve gol bulduğumuz bir maç oldu. Kalan maçlarımız da bu şekilde zor geçecek. Biz hepsine hazırız. İnşallah hedeflediğimiz şekilde de sonunu getiririz. Bize destek olan tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ