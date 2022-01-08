Somaspor'da Erkul kiralık gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da sağ kanat Erkul Küçük, kiralık olarak 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu. Siyah-beyazlı formayı ilk kez 2016-17 sezonunda terletip, 2019'dan bu yana aralıksız takımda yer alan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk yarıda 19 müsabaka görev aldı. Ara transfer döneminde Furkan Şimşek, Enes Bakal, Muhammet Cin, İbrahim Sadri Çiçek, İbrahim Ak ve Uğur Can'ın yollarını ayıran Somaspor'da Erkul takımdan ayrılan 7'nci futbolcu oldu.

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri

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