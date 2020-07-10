Solskjær, Mason Greenwood ve Anthony Martial Hakkında Konuştu Bruno Fernandes, Manchester United'a katıldığından beri büyük bir etki yaratsada, Premier Lig mücadelesinde Aston Villa galibiyetin ardından konuşan Ole Gunnar Solskjær, formdaki diğer hücum oyuncularından Mason Greenwood ve Anthony Martial hakkında konuştu.

Bruno Fernandes, Manchester United'a katıldığından beri büyük bir etki yaratsada, Premier Lig mücadelesinde Aston Villa galibiyetin ardından konuşan Ole Gunnar Solskjær, formdaki diğer hücum oyuncularından Mason Greenwood ve Anthony Martial hakkında konuştu. Kaynak: Dugout