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Solhanspor, Altay Demirci ile anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştığını açıkladı.

Solhanspor, Altay Demirci ile anlaştı
20.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:34

Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştığını açıkladı.

Brezilyalı pasör çaprazı ve Galatasaray'ın genç pasörü ile biri orta biri de smaçör olmak üzere 4 sporcu ile anlaştığını duyuran Bingöl ekibi Solhan Spor, son olarak smaçör Altay Mustafa Demirci'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, 2019-2020 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan smaçör Altay Mustafa Demirci ile anlaştıklarını aktardı.

Pasör, pasör çaprazı, biri orta ve ikisi smaçör olmak üzere toplam 5 sporcu ile anlaştıklarını aktaran İslamoğlu, ekip arkadaşlarının transfer görüşmelerini sürdürdüklerini ve kısa sürede takımı oluşturacaklarını kaydetti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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