2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde

Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen İspanyol forvet Roberto Soldado için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli golcüye ülkesinden talip çıktı. Ancak talip olan takım 2. Lig'de mücadele ediyor.

2. LİG EKİBİ ZARAGOZA PEŞİNDE

İspanya basınında yer alan habere göre, 2. Lig'de mücadele eden Real Zaragoza'nın gelecek sezon için bir numaralı forvet adayı Roberto Soldado.İspanya'nın köklü kulübü kadrosuna katmak istediği Soldado'nun tecrübesinden faydalanarak 1. Lig biletini almayı planlıyor.

Zaragoza'nın yakın zamanda Roberto Soldado'nun menajeriyle transferi için bir görüşme yapmayı plandığı ifade edildi.