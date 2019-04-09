2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde
Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçiren Soldado'nun sezon sonunda İspanya'da 2. Ligde mücadele eden Zaragoza'nın bir numaralı hedefi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen İspanyol forvet Roberto Soldado için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli golcüye ülkesinden talip çıktı. Ancak talip olan takım 2. Lig'de mücadele ediyor.
2. LİG EKİBİ ZARAGOZA PEŞİNDE
İspanya basınında yer alan habere göre, 2. Lig'de mücadele eden Real Zaragoza'nın gelecek sezon için bir numaralı forvet adayı Roberto Soldado.İspanya'nın köklü kulübü kadrosuna katmak istediği Soldado'nun tecrübesinden faydalanarak 1. Lig biletini almayı planlıyor.
Zaragoza'nın yakın zamanda Roberto Soldado'nun menajeriyle transferi için bir görüşme yapmayı plandığı ifade edildi.
YORUMLAR (7)
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roberto soldado yeni forma real zaragozaCevap Yaz Yayından Kaldır
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roberto soldado yeni forma real zaragozaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emin olmayın fener düşmez ahmaklar başka işiniz yokmu sizin koministlerCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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EDERI BU KADARMIŞ BIZIM ULKEDE KRAL GIBILER MAŞALLAH BU GIBI FUTBOLCULAR YUZUNDEN SİMDİ BUYUK KULUPLER BORC BATAGINDACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ikinci lig takimi ikinci lige düsecek kulüpten futbolcu ister.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır