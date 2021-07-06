Solana (SOL) coin nedir? "Ethereum katili" olarak bilinen Solana (SOL) coin yorum ve grafiği

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanmaya başladı. Gündemde olan kripto para birimlerinden birisi olan Solana işlem işlemenin büyük kısmından sorumlu olduğu için, geçmiş kanıtı Solana protokolünün ana bileşenidir. PoH, başarılı operasyonları ve aralarında geçen zamanı kaydeder, böylece blok zincirinin güvenilmez doğasını sağlar.

Solana bugünkü fiyatı ₺294.61 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2,786,810,008.731 TRY. Solana son 24 saatte düşüş gösterdi . Anlık CoinMarketCap sıralaması #14, piyasa değeri₺80,609,602,581.15 TRY. Dolaşımdaki arz 272.637.428 SOL coin ve maksimum seviyede.494.519.162 SOL coin.

SOLANA (SOL) NEDİR?

Solana, merkezi olmayan finans ( DeFi ) çözümleri sağlamak için blok zinciri teknolojisinin izinsiz doğasına dayanan, oldukça işlevsel bir açık kaynak projesidir . Projeyle ilgili fikir ve ilk çalışmalar 2017'de başlarken, Solana, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Solana Vakfı tarafından Mart 2020'de resmi olarak başlatıldı.

Solana protokolü, merkezi olmayan uygulama ( DApp ) oluşturmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır . Blok zincirinin altında yatan hisse kanıtı ( PoS ) konsensüsüyle birleştirilmiş bir geçmiş kanıtı (PoH) konsensüsü sunarak ölçeklenebilirliği geliştirmeyi amaçlar .

Yenilikçi hibrit konsensüs modeli nedeniyle Solana, hem küçük çaplı tüccarların hem de kurumsal tüccarların ilgisini çekiyor. Solana Vakfı için önemli bir odak noktası, merkezi olmayan finansmanı daha büyük ölçekte erişilebilir kılmaktır.

Solana, hızlı, güvenli, ölçeklenebilir, merkezi olmayan uygulamalar ve pazarlar sağlayan web ölçekli, yüksek performanslı, dördüncü nesil bir blockchaindir. Daha fazla ölçeklenebilirlik sağlamak için açık bir altyapıdan yararlanır. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için de zaman damgalı işlemlerle birlikte girişte düşük bir engele sahip bir proof of stake konsensüs mekanizması kullanır.

SOLANA'NIN KURUCULARI KİMDİR?

Anatoly Yakovenko , Solana'nın arkasındaki en önemli kişidir. Profesyonel kariyeri Qualcomm'da başladı ve burada hızla yükseldi ve 2015'te kıdemli personel mühendisi yöneticisi oldu. Daha sonra profesyonel yolu değişti ve Yakovenko Dropbox'ta yazılım mühendisi olarak yeni bir pozisyona girdi.

2017 yılında Yakovenko, daha sonra Solana olarak hayata geçecek bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Qualcomm meslektaşı Greg Fitzgerald ile birlikte çalıştı ve Solana Labs adlı bir proje kurdular. Süreçte birkaç eski Qualcomm meslektaşını daha çeken Solana protokolü ve SOL belirteci 2020'de halka sunuldu.

SOLANA'YI BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Solana'nın masaya getirdiği önemli yeniliklerden biri, Anatoly Yakovenko tarafından geliştirilen geçmişin kanıtı (PoH) fikir birliğidir. Bu konsept, protokolün daha fazla ölçeklenebilir olmasını sağlar ve bu da kullanılabilirliği artırır.

Solana, blok zincirinin sunduğu inanılmaz derecede kısa işlem süreleri nedeniyle kripto para birimi alanında bilinir. Solana'nın hibrit protokolü, hem işlem hem de akıllı sözleşme yürütme için önemli ölçüde azaltılmış doğrulama süreleri sağlar. Yıldırım hızındaki işlem süreleriyle Solana, kurumsal ilgiyi de çekti.

Solana protokolü hem küçük zamanlı kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere aynı şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Solana'nın müşterilerine verdiği başlıca vaatlerden biri, artan ücret ve vergilere şaşırmayacak olmalarıdır. Protokol, ölçeklenebilirliği ve hızlı işlemeyi garanti ederken, düşük işlem maliyetlerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Uzun süredir devam eden profesyonel uzmanlık yaratıcıları Anatoly Yakovenko ve Greg Fitzgerald'ın projeye getirdiği bir araya geldiğinde Solana, Şubat 2021 itibariyle CoinMarketCap sıralamasında 42. sırada yer alıyor .

DOLAŞIMDA KAÇ SOLANA (SOL) MADENİ PARA VAR?

Solana Vakfı, dolaşımda toplam 489 milyon SOL tokeninin piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şu anda, bunların yaklaşık 260 milyonu pazara girdi.

SOL token dağılımı şu şekildedir: %16,23'ü ilk tohum satışına gitti, tokenlerin %12,92'si kuruluş satışına ayrıldı, SOL tokenlerinin %12,79'u ekip üyeleri arasında dağıtıldı ve tokenlerin %10,46'sı Solana Vakfı'na verildi. Kalan tokenler zaten kamu ve özel satışlar için piyasaya sürüldü veya piyasaya sürülecek.

SOLANA AĞI NASIL GÜVENDE?

Solana, geçmiş kanıtı (PoH) ve hisse kanıtı ( PoS ) fikir birliği mekanizmalarının benzersiz bir kombinasyonuna dayanır .

İşlem işlemenin büyük kısmından sorumlu olduğu için, geçmiş kanıtı Solana protokolünün ana bileşenidir. PoH, başarılı operasyonları ve aralarında geçen zamanı kaydeder, böylece blok zincirinin güvenilmez doğasını sağlar.

Proof-of-stake (PoS) konsensüsü, PoH süreçleri için bir izleme aracı olarak kullanılır ve ürettiği her blok dizisini doğrular.

İki konsensüs mekanizmasının birleşimi, Solana'yı blok zinciri endüstrisinde benzersiz bir fenomen haline getiriyor.

SOLANA'YI (SOL) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SOL jetonları çoğu borsada satın alınabilir. Solana ticareti yapmak için bir seçenek , Şubat 2021 itibariyle 8.947.213 $ ile en yüksek SOL/USDT işlem hacmine sahip olduğu için Binance'de.

Sırada 6.180.82 $ işlem hacmi olan OKEx var. Solana'yı takas etmek için diğer seçenekler arasında Bilaxy ve Huobi Globa l yer alıyor.