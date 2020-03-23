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Koronavirüs, Söke, Ekonomi

Söke Ziraat Odası üretici için ekonomik tedbirlerin alınmasını istedi

Söke Ziraat Odası gerçekleştirdiği basın toplantısında Covid-19 salgını ile ilgili açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde tarım sektörünün yer almamasının kendilerini üzdüğünü açıkladı.

23.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:19
Söke Ziraat Odası üretici için ekonomik tedbirlerin alınmasını istedi

Söke Ziraat Odası gerçekleştirdiği basın toplantısında Covid-19 salgını ile ilgili açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde tarım sektörünün yer almamasının kendilerini üzdüğünü açıkladı.

Tarım sektörünün öncelikli olacağı üretici ve tüketicilerin korunacağı yeni bir paketin açıklanmasını isteyen Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; "İnsanlarda aç kalma korkusu ve yeterli beslenme endişesinin ağır bastığı şu günlerde tarım bilinci önceliğimiz olmalıdır" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınının gıda güvencesi, kaliteli ve yeterli gıdaya ulaşmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığımı belirten Tanyeri; "Fedakar çiftçilerimiz en zor dönemde canla başla üretmeye, bu süreçte sofralarımızı donatmaya devam edeceklerdir. İçinde olduğumuz bu süreçte tarıma daha fazla önem verilmeli, çiftçilerin üretimde kalmaları sağlanmalıdır" dedi.

Söke Ziraat Odası, Tarım sektörü olarak isteklerini sıraladı. Ziraat Odası; Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara kredi borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. Üretimin sürdürebilmesi için bu yıla mahsus faizsiz kredi verilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım ve hayvancılıkta kullanılan elektrik borçları ile tarımsal sulama borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğinin dikkat çekildiği açıklamada; ödenmesi gereken desteklemelerin de bir an önce ödenmesi gerektiği vurgulandı. Bağkur prim borçlarının da ertelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Söke Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun ise; gübre ve mazot desteklemelerinin bir an önce ödenmesi gerektiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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