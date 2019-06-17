Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, OSB'deki yatırımdan vazgeçti

Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi genel kurulu olağanüstü toplandı.

Gerçekleşen toplantıda ilçede bulunan ve aktif durumdaki bir çırçır fabrikası ile depolarının alınması konusunun yanında Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde yapılacak yatırımdan vazgeçilerek, OSB'deki arazinin iadesi görüşüldü.

Söke TARİŞ depolarında gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında divan başkanlığını Mehmet Beliğ Azbazdar, divan katipliklerini ise Mesut Üstbaş ve Mustafa Balıkçı yaptı. 187 üretici ortağının katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısı Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yönetim kurulu başkanı İsmail Özer'in açılış konuşmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündemdeki maddeler görüşüldü.

"SÖKE TARİŞ'İN FABRİKA ALIMINA ONAY"

Yapılan görüşmeler sonunda Söke Özbaşlı Tarım Ürünleri Ltd. Şti.'ne ait 42 Bin 228 m2 alana sahip arsanın 6 milyon 700 Bin TL, üzerinde kapalı alan, fabrika ve depoların bulunduğu 14 Bin 31 m2 alanın ise 10 milyon TL olmak üzere toplam KDV dahil 16 milyon 700 Bin TL bedelle satın alınması oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda yine ayı şirketten 8 makinalı tesisin demirbaşlarıyla birlikte KDV dahil 3 milyon 300 Bin TL bedelle satın alınması kooperatif ortaklarının oy birliği ile kabul edildi.

Diğer taraftan genel kurul gündeminde Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifinin, OSB'de yapmayı planladığı yatırımdan vaz geçmesi maddesi de yer aldı. Söke OSB içinde 1455 ada 4 parselde bulunan arazi üzerine yapılacak inşaattan vazgeçilmesi ve arazinin OSB'ye iade edilmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi.

OSB'ye yapılacak yatırımın inşaat ihalesini dahi yapmışken, lokasyan ve proje olarak bize çok daha uygun olduğunu gördüğümüz bir çırçır fabrikasının alımı söz konusu oldu. Alınacak bu fabrikanın kooperatifimize hizmet açısından daha yararlı olacağına inanıyoruz. Ayrıca alımı yapılacak fabrika, OSB'de yapacağımız yatırımda maliyetinden çok daha düşük bir bedele mal olacak. Tüm mali genel kurullarda stratejik eylem planı hazırlayarak üretici ortaklarımızdan yetki almaktayız. Söz konusu fabrika alımı spontane ve hızlı gelişti bu nedenle olağanüstü genel kurul yapmayı uygun gördük ve üretici ortaklarımızın oluruna sunduk. Fabrikanın ve makinelerin alımı için olur ve biz yönetim kuruluna yetki veren tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

OSB'ye yapılacak olan yatırımın 7 Bin m2 kapalı alan inşat ihalesinin 8 milyon+KDV bedelle yapıldığına dikkat çeken Söke TARİŞ 131 No.lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi yönetim kurulu başkanı İsmail Özer; "Fabrika alımının gündeme gelmesinin ardından ihaleyi iptal ettik. Fabrika alımı ile ilgili çeşitli spekülatif yorumlar ortaya atıldı, çirkin yorumlar yapıldı. Satın alınan fabrikanın lokasyonu, üreticilere getireceği yarar belli ki bir kesimi oldukça rahatsız etti. Ancak biz kooperatifimizi ve ortaklarımızı düşünerek bu adımları atıyoruz. Yönetim olarak son yıllarda pamuk alımlarıyla ilgili yaptığımız fedakarlık ve başarı ortada. Pamuk alımlarında üreticilerimize en geç 15 gün içinde ödemelerini yaptık. TARİŞ'in eski günlerine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretici ortaklarımızın bizim arkamızda olduktan sonra her zorluğun üstesinden geldik, gelmeye de devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA