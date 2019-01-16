Sokağı Kayak Merkezine Çevirdiler

Nevşehir'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kendilerini sokağa atan vatandaşlar, naylon poşet, bidon, tepsilerle kayarak ortaya renkli görüntüler çıkardı. Nevşehir'de yağan yoğun karla birlikte Cevher Dudayev Mahallesi sakinleri bu durumu avantaja çevirerek sokağa adeta kayak merkezine çevirdi. Mahalle sakinleri tarafından naylon poşetler, bidon, tepsiler bir kayak aracı olarak kullanılmasıyla birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. Eğitim öğretime iki gün ara verilen kentte, çocuklarıyla birlikte söz konusu sokağa gelen onlarca mahalle sakini poşet, naylon, sini ve kızaklarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar kayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa adeta kayak merkezine çeviren mahalle sakinleri, "Bizim Uludağ'ımız yok ama rampamız var on numara kaymak isteyen herkesi bekleriz. Bayırların, rampaların keyfini çıkartıyoruz" dedi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Kaynak: İHA