Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı
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Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı

Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Brezilya efsanesi Adriano, ayak izlerinin Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesine dahil edileceğini öğrenince duygusal anlar yaşadı. 2016 yılında futbolu bırakan eski golcü, idolleriyle aynı müzede yer alacağı için gururdan hüngür hüngür ağladı.

Bir döneme sert şutlarıyla attığı gollerle damga vuran, Brezilya ve dünya futbolunun gördüğü en yetenekli isimlerden olan Adriano büyük bir gurur yaşıyor.

ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Brezilya efsanesi Adriano, Maracana Stadyumu'ndaki Walk of Fame'e(şöhretler müzesi) alınacağı haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.39 yaşındaki eski Inter forvet oyuncusu, futbolun en popüler golcülerinden biri haline gelerek 2016 yılında emekli olmuştu. Adriano'nun adı, eski takım arkadaşları ve idollerin ayak izlerini taşıyan dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Maracana Stadyumu'nda yer alacak.

ŞÖHRETLER MÜZESİNDE YER ALAN ÜNLÜ İSİMLER

Ünlü Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesinde Ronaldinho, Pele, Ronaldo ve Garrincha gibi efsanelerin ayak izleri yer alıyor.

Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı
Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı
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