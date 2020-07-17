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Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasti tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, sarı kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı.

Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a ihtarname!
17.07.2020 07:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:44

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasti tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, sarı kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı. Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.

İYİ NİYETLİ BİR TAVIR DEĞİL

Yılda 5 milyon Euro garanti para alan Radamel Falcao'nun ardından, 3 milyon 850 bin Euro'luk ücretiyle Galatasaray'da en çok kazanan ikinci isim olan Feghouli'nin talep ettiği miktar yaklaşık 1 milyon Euro'yu buluyor. Avrupa'da ve Süper Lig'de yaşanan başarısızlığa ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik zarara karşın oyuncuların geçmişe dönük alacaklarını ödeyen Galatasaray'da Feghouli'nin bu tavrı iyi niyetli bulunmadı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle, sarı kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği yüzde 15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi. 2017'de 4 milyon 250 bin Euro'ya West Ham'dan transfer edilen Feghouli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Yüksek kazancına karşılık bu sezon beklentilerin çok altında performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.

BİZİM EVİMİZ GALATASARAY

G.Saraylı Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medyadan kendilerine "Evinize dönün" çağrısı yapan bir taraftara, "Bizim evimiz Galatasaray" cevabını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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