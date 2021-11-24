Sofiane Feghouli: Avrupa'da iyi gidiyoruz, ligde de daha iyi bir yere geleceğiz

"Motivasyonumuz yüksek"

"Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık"

Fenerbahçe maçında çok fırsat bulduklarını ancak değerlendiremediklerini kaydeden Feghouli, "10 maç oynansa, 9'unu yeneriz. Bu futbol, böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp, yarın ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bizim için Marsilya maçı önemli, bu maçı kazanıp gruptan çıkmak önemli" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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