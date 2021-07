SLP coin nedir? Güncel Small Love Potion (SLP) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Small Love Potion (SLP), Oyun içi para biriminin SLP gibi borsalarda listelenmesi oldukça sıra dışıdır. Bir bakıma Nintendo'nun Super Mario'da kullanılan madeni paralara parasal değeri bağlamaya karar vermesi gibi.

Small Love Potion bugünkü fiyatı ₺2,49 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺659.843.517 TRY. Small Love Potion son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #199, piyasa değeri ₺1.008.181.412 TRY. Dolaşımdaki arz 404.090.637 SLP coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

SMALL LOVE POTİON (SLP) COİN NEDİR?

Small Love Potion (SLP) jetonları, Axie Infinity oyunu oynayarak kazanılır. Bu dijital varlık, deneyim puanlarının yerini alıyor.

SLP, ERC-20 belirteçleridir ve Axies olarak bilinen yeni dijital evcil hayvanları yetiştirmek için kullanılabilirler. Yetiştirme maliyeti 100 SLP'den başlar, ancak kademeli olarak artar - ikinci tür için 200 SLP'ye, üçüncü tür için 300, dördüncü için 500, beşinci için 800 ve altıncı için 1300'e yükselir. Axies en fazla yedi kez yetiştirilebilir ve yedinci cins 2.100 SLP'ye mal olur. Bu sınır, piyasada hiperenflasyonu önlemek için vardır.

Oyun boyunca SLP biriktirmek zaman alabilir ve bir oyuncunun ilk türlerini gerçekleştirmek için yeterli jeton kazanmak için 15 yarışma kazanması gerekebilir. Açık pazarda SLP satın almak, oyuncuların bir başlangıç ??yapmasının bir yoludur.

SMALL LOVE POTİON KURUCULARI KİMDİR?

Daha iyi bir soru şudur: Axie Infinity'yi kim kurdu? Oyunun arkasındaki şirketin CEO'su, projeye odaklanmak için ABD'deki bir yazılım geliştiricisi olarak rolünü bırakan Trung Nguyen.

Nguyen'e göre, blok zincirinin oyundaki potansiyelini keşfetmeye motive oldu çünkü popüler oyunlarda kaç oyuncunun gerçekten değerli varlıklara sahip olmadığı konusunda hayal kırıklığına uğradı. Blockchain Gamer ile yaptığı röportajda, Ethereum platformunun kendisine "hayalindeki oyunu" yaratması için nihai fırsatı verdiğini söyledi.

Nguyen, SLP'nin kullanıldığı üreme sürecinin CryptoKitties gibi diğer koleksiyon oyunlarını oynayanların aşina olması için tasarlandığını söylüyor.

SMALL LOVE POTİON BENZERSİZ YAPAN NEDİR?

Oyun içi para biriminin SLP gibi borsalarda listelenmesi oldukça sıra dışıdır. Bir bakıma Nintendo'nun Super Mario'da kullanılan madeni paralara parasal değeri bağlamaya karar vermesi gibi.

Nguyen, Axies'in yetişkinliğe ulaşma şansları olacaksa nasıl beslenmeleri gerektiği nedeniyle diğer takas edilemez tokenlerden farklı olduğunu söylüyor.

SLP, Binance tarafından İnovasyon Alanında listelenen birkaç oyun içi jetondan biri haline gelmesi nedeniyle de benzersizdir. Borsa, bu ticaret kategorisini "daha ??yüksek oynaklığa sahip olması ve diğer tokenlerden daha yüksek risk oluşturması muhtemel" varlıklar için ayırdı.

DOLAŞIMDA KAÇ SMALL LOVE POTİON (SLP) MADENİ PARASI VAR?

Tokenomik söz konusu olduğunda, dolaşımdaki SLP sayısı oldukça akışkandır. Bunun nedeni, yeni Axies üretildiğinde bu jetonların nasıl yakıldığıdır. Bununla birlikte, bu yazının yazıldığı sırada dolaşımdaki SLP arzı on milyonlarcaydı - ve bu ERC-20 jetonunun sabit bir sınırı yok.

Axie Infinity oyuncularının sayısı önemli ölçüde artarsa, bu, daha fazla yarışma kazanılıp kaybedildiğinden ekosisteme çok daha yüksek SLP seviyelerinin girmesine neden olabilir.

SMALL LOVE POTİON AĞI NASIL GÜVENDE?

Small Love Potion (SLP), bir ERC-20 belirteci olduğu için kendi blok zincirine sahip değildir - bunun yerine Ethereum blok zincirinde çalışır.

Small Love Potion (SLP) Nereden Satın Alabilirsiniz?

SLP başlangıçta piyasaya sürüldüğünde, aslında bir kripto para birimi olarak dalgalanan bir değeri yoktu. Ancak, Uniswap'ta SLP için bir likidite havuzu oluşturulduğunda tüm bunlar değişti. Bahsettiğimiz gibi, Binance Innovation Zone, Pokémon'dan ilham alan oyun için desteği açıkladı. SLP'yi ETH ile bağlayan tek bir ticaret çifti sunulur.