Slavia Prag mağlubiyetiyle tribün yangın yerine döndü! Kadıköy'de yalnızca bir futbolcu ıslıklanmadı
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Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olduğu mücadelede tribünler yönetimi istifaya davet ederken, futbolcular da ıslıklandı. Sarı-lacivertli taraftarlar yalnızca karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan ve mücadelesiyle büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.
Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük bir yıkım yaşadı. Sarı-lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede taraftarlar Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken futbolcuları da ıslıkladı.
KADIKÖY'DE ALKIŞLAR FERDİ KADIOĞLU'NA
Kadıköy'de taraftarlar özellikle Slavia Prag'ın 62. ve 64. dakikada attığı gollerle skora 3-1'e getirmesinin ardından çılgına döndü. Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar, sarı-lacivertli futbolcular topla her buluştuğunda ıslıklarla Kadıköy'ü inletti. Taraftarlar yalnızca karşılaşmada 1 gol ve 1 asist yapan Ferdi Kadıoğlu'nu alkışladı.