Slaven Bilic'in yeni adresi Beijing Guoan oldu
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Slaven Bilic'in yeni adresi Beijing Guoan oldu

06.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:45
Slaven Bilic'in yeni adresi Beijing Guoan oldu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'ın yeni teknik patronu oldu.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan'ın yeni teknik patronu oldu.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da görev yapan Slaven Bilic, Çin ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran, sonrasında Premier Lig'e giden Bilic, ardından Championship'ten aldığı West Wromwich'i Premier Lig'e taşımıştı. Ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hırvat teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Bilic'in yeni takımında daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymiş Cedric Bakambu'nun yanı sıra Renato Augusto ve Alan gibi isimler de top koşturuyor. Beijing Guoan'da bir dönem milli golcü Burak Yılmaz da forma giymişti.


- Adam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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