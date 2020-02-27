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Skrtel gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Martin Skrtel, bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.

27.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:37
Skrtel gollerine devam ediyor

Medipol 'in sahasında 'u 4-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan , bu sezon ligde, kupada ve 'da forma giydiği toplam 17 maçta 4. golünü kaydetmiş oldu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Bu zorlu mücadelede takımının ilk golünü atan Martin Skrtel, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Süper Lig'de 11 maçta rakip ağları 3 defa sarsan Skrtel, Avrupa Ligi'nde de 6 müsabakada görev alırken, ilk golünü Portekiz temsilcisine karşı atmış oldu.


Slovak futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada forma giyerken, gol yada asist üretemedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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