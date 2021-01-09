Siz muhabbeti hazır edin, sofranız yolda...

Salgın nedeniyle restoranların çoğu paket servis sistemine geçti. Bazı mekanlar, müdavimlerine evlerinde de aynı ambiyansı yaşatabilmek adına müzik listelerine bile erişim sağlıyor. Bu 'playlist'lere (müzik listeleri) ulaşabilmek için mekan tarafından verilen karekodu akıllı telefonun kamerasına okutmak yetiyor. Çeşit çeşit mezeleri, hatta çilingir sofrası menülerini telefonla veya uygulamalar üzerinden sipariş verebiliyoruz. Paketler öyle özenli ve mezeler öyle şık kavanozlarla geliyor ki sofradaki sunumları da çok şık gözüküyor.

Son günlerde bazı restoranlar alkolsüz kokteyllerini de paket servise dahil etti. Ürünleri dondurulmuş olarak gönderiyor ve buzlukta muhafaza etmemizi istiyorlar. Tüketeceğimiz kadarını çözdürüp içine su karıştırarak kendi kokteylimizi hazırlayabiliyoruz.

Anlayacağınız artık ev konforunda sevdiğimiz meyhanenin mezelerini yerken bir yandan da o mekanın müziklerini dinleyebiliyoruz. Geriye sadece bu keyfe, eşlik edecek dostları aramak, çevrimiçi de olsa buluşmak kalıyor. İşte İstanbul'dakilerden birkaçı.

TEKLİ VEYA MENÜ

Avlu Ocakbaşı

Restoran iki kişilik meze menüleri hazırlamış. Muhammara, kuru cacık, pastırmalı humus ve acı yoğurtlu köz patlıcan içeren paket menüler 80 lira. Mezeleri tekli olarak da sipariş edebiliyorsunuz. (0546) 233 44 51

PAKETTE MÜZİK DE VAR

Agora Meyhanesi 1890

Meyhane, müdavimleri için 'Çilingir Box' hazırlamış. Kutunun İçinde altı çeşit meze, bir ara sıcak var. Mezelerin seçimini isterseniz şefe bırakabilirsiniz. Paketin üzerindeki karekodu da telefonunuza okutarak mekanın müzik listesini dinleyebiliyorsunuz. (0541) 890 18 90

MENÜYÜ KENDİNİZ SEÇİN

Ney'le Mey'le Meyhane

Mekanda günlük olarak 29 çeşit meze çıkıyor. Altılı paketlerin fiyatı 66 lira. Mezeleri üç balıklı, üç normal çeşit olarak kendiniz seçebiliyorsunuz. Menüler iki kişi için doyurucu, dört kişi için tam kararında... (0212) 249 81 03

DENİZ ÜRÜNLERİ SEVENLERE

Azur

Mekanın menüsü deniz ürünleri ağırlıklı. Tekli mezeler 30 liradan başlıyor. Kendi paketinizi oluşturabiliyorsunuz... Dokuzlu hazır paketler (4-6 kişilik) 500 lira. (0546) 299 97 96

ÖZEL LEZZETLERİ VAR

Adana İl Sınırı Ocakbaşı

Menüsünde özellikle ocakbaşı lezzetlerine eşlik edebilecek mezeler mevcut. Tablacı salatası ve közlenmiş patlıcan müdavimlerinin favorilerinden... Mezelerin porsiyonu 20 lira. (0212) 225 45 01

TAZE TAZE...

Loco Shop

Taze meyve ve baharat çeşitleriyle hazırladıkları karışımları ister tekli, ister paket olarak sipariş verebilirsiniz. Hazırlaması da çok kolay. 800 ml'lik olanlar 60 lira. 12'li (80 ml'lik) paketler 125 lira. (0212) 282 88 73

SAĞLIKLI VE LEZİZ

Twins Easy Mix

Alkolsüz kokteyller, sağlıklı detoks içecekleri ve smoothie'ler dondurulmuş olarak geliyor. Kokteylleri çözdükten sonra, damak zevkinize göre sulandırarak 'mokteyl' hazırlayabilirsiniz örneğin. Setler (4'lü 500 ml'lik) 190, detokslar 15, karışımlar 20-60, smoothie'ler 15 lira. (0543) 496 19 90

İMZA KOKTEYLLER

Alexandra Cocktail Bar

Mekan kokteylleriyle ünlü... Restoranların kapanmasıyla birlikte paket servise geçenlerden. İmza karışımlarını da paket servisine eklemiş. 330 ml'lik şişeler (3-4 kişilik) 30-35 lira. (0212) 265 05 67

Kaynak: Hürriyet