“Siyaset, her sektörden 10-12 kişilik kurullar oluşturmalı" Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yaşanan virüs salgınında ilk alınan önlemlerin, doğal olarak ateşi düşürmeye yönelik olduğunu ifade ederek, daha sağlıklı ve uzun erimli çözümler için 10-12 kişilik sektörel kurullar kurulmasını önerdi.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, yaşanan virüs salgınında ilk alınan önlemlerin, doğal olarak ateşi düşürmeye yönelik olduğunu ifade ederek, daha sağlıklı ve uzun erimli çözümler için 10-12 kişilik sektörel kurullar kurulmasını önerdi. Kaynak: Dunya.com