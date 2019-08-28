Sivassporlu Muammer Yıldırım'ın mutlu günü

28.08.2019 18:28

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, Dila Aşkın ile hayatını birleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivas Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikah törenine Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, yönetici Ekrem Munar, teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kulüp çalışanları ve çiftin akrabaları katıldı.

Sarılar ve Çalımbay, çiftin nikah şahitliğini yaparken, Dila ve Muammer çifti "evet" diyerek mutluluğa ilk adımlarını attı.



Nikahın ardından davetliler genç çifti tebrik ederken, Çalımbay evlilik cüzdanını geline verdi.



Nikah toplu olarak çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: AA