Sivassporlu futbolcu Sefa Yılmaz en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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Sivassporlu futbolcu Sefa Yılmaz en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor
Sivassporlu futbolcu Sefa Yılmaz en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Sefa Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Sefa Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Sefa Yılmaz'ın sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edildi.

Yaygın ödemi de bulunan futbolcunun en az 6 hafta sonra hazır olması bekleniyor.

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AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri

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