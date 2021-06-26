Sivasspor'un yeni transferi Koray: "Büyük bir camiaya geldim"
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Sivasspor'un yeni transferi Koray: "Büyük bir camiaya geldim"

Sivasspor'un yeni transferi Koray: 'Büyük bir camiaya geldim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'a 2 yıllık imza atan sağ bek oyuncusu Koray Altınay, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

DG Sivasspor'a 2 yıllık imza atan sağ bek oyuncusu Koray Altınay, mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki futbolcu imza töreninin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Sivasspor formalı fotoğrafını paylaştı.

Genç futbolcu paylaşıma, "Hoş buldum Demir Grup Sivasspor taraftarı! Hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere transferimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu büyük camiaya layık olmak için her zaman olduğu gibi terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim!" notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürece binlerce etkileşim topladı. - SİVAS

Sivasspor'un yeni transferi Koray: 'Büyük bir camiaya geldim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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