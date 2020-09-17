Sivasspor'un yeni transferi Kayode sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'un yeni transferi Kayode sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Kayode sağlık kontrolünden geçti
17.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:20

DG Sivasspor'un yeni transferi Olarenwaju Kayode, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un kadrosuna kattığı Olarenwaju Kayode'ye sağlık kontrolü yapıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan başarılı sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.27 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

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