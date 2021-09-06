Sivasspor'un yeni transferi Fredrik Ulvestad sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un yeni transferi Fredrik Ulvestad, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Fredrik Ulvestad, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Fredrik Ulvestad, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı