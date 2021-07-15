Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Petrocub oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.