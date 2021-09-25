Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor - Haberler Spor
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Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor

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Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Yiğidolar'da Goutas perfromansıyla dikkat çekti. Yunan savunmacı, Fatih Karagümrük karşısında da fileleri sarsarak gol sayısını 4'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcu, gol krallığında 4 futbolcuyla ikinciliği paylaşıyor.

Sivasspor, sezonun ilk iç saha galibiyetini Karagümrük'ü 4-0 yenerek aldı. Yiğidolar'ın Yunan savunmacusu Dimitrious Goutas, bu maçta da ağları sarsarak gol krallığında zirveye yaklaştı

3 TAKIMA GOL ATTI

Süper Lig'de 4 golü bulunan Yunan savunmacı, şu ana kadar Göztepe(2), Yeni Malatyaspor(1) ve Karagümrük(1) filelerini havalandırma başarısı gösterdi. Forvetlerle yarışır bir performans sergileyen Goutas'ın gol yollarındaki etkili performansı Sivasspor taraftarını da mest etti.

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Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti

Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti
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Haber: Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor - Haberler Spor
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