Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor

Sivasspor, sezonun ilk iç saha galibiyetini Karagümrük'ü 4-0 yenerek aldı. Yiğidolar'ın Yunan savunmacusu Dimitrious Goutas, bu maçta da ağları sarsarak gol krallığında zirveye yaklaştı

3 TAKIMA GOL ATTI

Süper Lig'de 4 golü bulunan Yunan savunmacı, şu ana kadar Göztepe(2), Yeni Malatyaspor(1) ve Karagümrük(1) filelerini havalandırma başarısı gösterdi. Forvetlerle yarışır bir performans sergileyen Goutas'ın gol yollarındaki etkili performansı Sivasspor taraftarını da mest etti.

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