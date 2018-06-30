Sivasspor'un Kalecisi Tolgahan Sağlık Kontrolünden Geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecilerinden Tolgahan Acar, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Medicana Sivas Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan Tolgahan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Tolgahan'ın sağlık kontrolleri ağız ve diş sağlığı taramasıyla son buldu.

Sağlık kontrolünde Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.