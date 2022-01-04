Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.
Kırmızı-beyazlılarda Süper Lig'in ilk yarısında 18 müsabakada forma giyen Gradel, 18 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda bin 549 dakika oyunda kaldı.
Gradel'i Goutas takip etti
Max Gradel'i 17 maçta, bin 530 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu Dimitris Goutas takip etti. 27 yaşındaki Yunan oyuncu 17 kez ilk 11'de görev alırken, 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Uğur Çiftçi 17 maçta forma giydi
Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, 17 maçta bin 441 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki savunmacı, sezonun ilk devresinde 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Sivassporlu futbolcuların 2021-2022 sezonunda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldığı süreler şöyle:
Max Gradel (18 maç) - 1549 dakika
Dimitris Goutas (17 maç) - 1530 dakika
Uğur Çiftçi (17 maç) - 1441 dakika
Fayçal Fajr (16 maç) - 1422 dakika
Caner Osmanpaşa (15 maç) - 1342 dakika
Hakan Arslan (18 maç) - 1162 dakika
Pedro Henrique (14 maç) - 1106 dakika
Mustapha Yatabare (18 maç) - 1086 dakika
Ali Şaşal Vural (12 maç) - 1080 dakika
Ahmet Oğuz (15 maç) - 964 dakika
Isaac Cofie (14 maç) - 957 dakika
Olarenwaju Kayode (17 maç) - 933 dakika
Erdoğan Yeşilyurt (16 maç) - 702 dakika
Samba Camara (10 maç) - 699 dakika
Muammer Yıldırım (7 maç) - 630 dakika
Kerem Atakan Kesgin (6 maç) - 404 dakika
Jorge Felix ( 7 maç) - 392 dakika
Azubuike (10 maç) - 387 dakika
Ziya Erdal (6 maç) - 278 dakika
Leke James (10 maç) - 272 dakika
Fredrik Ulvestad (7 maç) - 258 dakika
Sefa Yılmaz (11 maç) - 137 dakika
Koray Altınay (1 maç) - 90 dakika
Özkan Yiğiter (5 maç) - 14 dakika
Muhammed Emin Ergin (2 maç) - 2 dakika - SİVAS