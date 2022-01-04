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Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk devresini 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'da, sezonun en istikrarlısı Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Max Gradel oldu.

Kırmızı-beyazlılarda Süper Lig'in ilk yarısında 18 müsabakada forma giyen Gradel, 18 kez de maçlara ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Gradel, bu maçlarda bin 549 dakika oyunda kaldı.

Gradel'i Goutas takip etti

Max Gradel'i 17 maçta, bin 530 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu Dimitris Goutas takip etti. 27 yaşındaki Yunan oyuncu 17 kez ilk 11'de görev alırken, 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Uğur Çiftçi 17 maçta forma giydi

Kırmızı-beyazlı ekibin bir diğer tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, 17 maçta bin 441 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki savunmacı, sezonun ilk devresinde 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Sivassporlu futbolcuların 2021-2022 sezonunda forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldığı süreler şöyle:

Max Gradel (18 maç) - 1549 dakika

Dimitris Goutas (17 maç) - 1530 dakika

Uğur Çiftçi (17 maç) - 1441 dakika

Fayçal Fajr (16 maç) - 1422 dakika

Caner Osmanpaşa (15 maç) - 1342 dakika

Hakan Arslan (18 maç) - 1162 dakika

Pedro Henrique (14 maç) - 1106 dakika

Mustapha Yatabare (18 maç) - 1086 dakika

Ali Şaşal Vural (12 maç) - 1080 dakika

Ahmet Oğuz (15 maç) - 964 dakika

Isaac Cofie (14 maç) - 957 dakika

Olarenwaju Kayode (17 maç) - 933 dakika

Erdoğan Yeşilyurt (16 maç) - 702 dakika

Samba Camara (10 maç) - 699 dakika

Muammer Yıldırım (7 maç) - 630 dakika

Kerem Atakan Kesgin (6 maç) - 404 dakika

Jorge Felix ( 7 maç) - 392 dakika

Azubuike (10 maç) - 387 dakika

Ziya Erdal (6 maç) - 278 dakika

Leke James (10 maç) - 272 dakika

Fredrik Ulvestad (7 maç) - 258 dakika

Sefa Yılmaz (11 maç) - 137 dakika

Koray Altınay (1 maç) - 90 dakika

Özkan Yiğiter (5 maç) - 14 dakika

Muhammed Emin Ergin (2 maç) - 2 dakika - SİVAS

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

Sivasspor'un istikrar abidesi Max Gradel

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