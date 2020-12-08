Sivasspor'un grubundaki Villarreal-Karabağ maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Temsilcimiz Sivasspor'un da yer aldığı Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Villarreal-Karabağ karşılaşması Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamayacak.

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'un gruptaki rakibi Karabağ'da koronavirüs alarmı verildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 10 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak Villarreal-Karabağ maçı, Azerbaycan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

SİVASSPOR TUR İÇİN SAHADA

Temsilcimiz Sivasspor'un Maccabi Tel Aviv ile 10 Aralık Perşembe günü oynayacağı karşılaşma saat 23.00'de başlayacak. Yiğidolar bu maçı kazanması halinde adını bir üst tura yazdıracak.