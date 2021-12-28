Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare, 2021-2022 sezonunun ilk devresinde 7 golle takımın en golcü ismi oldu.

SİVAS (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan DG Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare, 2021-2022 sezonunun ilk devresinde 7 golle takımın en golcü ismi oldu.

Sivasspor'un başarılı golcüsü Mustapha Yatabare, sezonunun 19 haftalık bölümünde 7 golle takımının skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 25 golün 7'sinde imzası bulunan Yatabare, 18 maçta bin 86 dakika sahada kaldı. 35 yaşındaki futbolcu; Gaziantep, Altay, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Goutas takip ediyor

Sivasspor'un en skorer diğer ismi ise Dimitris Goutas oldu. Goutas, Yatabare'yi 4 golle takip etti. Yunan futbolcu, takıma büyük katkı sağlarken ilk 11'de 17 kez görev aldı ve bin 530 dakika sahada kaldı.

Gol sevinci yaşayamayanlar

Kırmızı-beyazlılarda 15 futbolcu ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Samba Camara, Ziya Erdal, Koray Altınay, Özkan Yiğiter, Muhammed Emin Ergin, Aaron Apindangoye, Volkan Eğri, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Azubuike Okechukwu, Fredrik Ulvestad, Leke James ve Sefa Yılmaz ligin ilk devresinde gol sevinci yaşayamadı.

2021-2022 sezonunun ilk yarısında Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Mustapha Yatabare: 7 gol

Dimitris Goutas: 4 gol

Olarenwaju Kayode: 3 gol

Pedro Henrique: 3 gol

Fayçal Fajr: 2 gol

Max Gradel: 2 gol

Caner Osmanpaşa: 1 gol

Isaac Cofie: 1 gol

Jorge Felix: 1 gol

Kerem Atakan Kesgin: 1 gol - SİVAS

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Sivasspor'un gol yükünü Yatabare sırtlıyor

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

 Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

 Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title