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Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti

Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.

31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28
Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti

Demir Grup , Sırp forvet oyuncusu 'i renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi 'da forma giyen Skuletic'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA
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