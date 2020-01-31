Sivasspor, Sırp forvet Petar Skuletic'i transfer etti

31.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28

Demir Grup Sivasspor, Sırp forvet oyuncusu Petar Skuletic'i renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Skuletic'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara'yı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: AA