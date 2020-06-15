Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Sivasspor, sahasında Denizlispor'u Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada kırmızı kart gördü.
15.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:02
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, Mustapha Yatabare'nin 45+2. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Denizlispor'da defans oyuncusu Zeki Yavru, 44 dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın önüne geçerek ligde 3. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 31 puanda kaldı.