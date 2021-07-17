Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti
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Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti

Sivasspor, Pedro Henrique'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki sporcu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Brezilya'nın Santa Cruz do Sul şehrinde 16 Haziran 1990'da dünyaya gelen Pedro Henrique, futbola ülkesinin Gremio takımında başladı. Ardından Caxia, Zürih, Rennes, PAOK, Karabağ ve Astana formasını giyen oyuncu, 2019 yılında Kayserispor'a transfer oldu.

Kariyerinde 295 maça çıkan Pedro Henrique, 57 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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