Sivasspor Maçında Gary Medel ile Şenol Güneş Tartıştı!

Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında Gary Medel, 33. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak olan Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Medel, karşılaşma sırasında da Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile tartışma yaşadı. Güneş, ilk yarıda oyunun durduğu bir anda Medel'i yanıan çağırarak uyarmak istedi. Sivasspor'un glünden önce Şenol Güneş ile tartışan ve oyundan alınmak isteyen Medel, pozisyonunu kaybetti, adamını kaçırdı ve ev sahibi ekip golü buldu.

(NTV Spor)