Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak
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Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak

Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 20. maçında sahne alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 20. maçında sahne alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor, yarın Kopenhag'a konuk olacak. Parken Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini 2 farkla yenip bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 3 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Pedro Henrique ve sağlık sorunları bulunan Goutas, Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 20. KARŞILAŞMA

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 19 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 33 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak
Sivasspor, Kopenhag'a konuk olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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