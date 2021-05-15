Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Ali Palabıyık
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Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Ali Palabıyık

Sivasspor Kasımpaşa maçının VAR'ı Ali Palabıyık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu.

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 18.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Palabıyık oturacak. Palabıyık'a, AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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