Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
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Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu

Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, yarın deplasmanda FC Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

DG Sivasspor, yarın deplasmanda FC Kopenhag ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Kopenhag'a hareket etti. Kafileye Sivasspor yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün TSİ 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivasspor, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 19.00'da bu statta gerçekleştirecek.

Yarın oynanacak olan maç Sivasspor ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Kırmızı-beyazlılar yarın rakibini 2 farkla yendiği durumda tur atlayacak ve ülke puanına da büyük katkı sağlayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı kafilesine şu futbolcuları dahil etti:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Emre Satılmış, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal." - SİVAS

Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu
Sivasspor kafilesi Kopenhag'a uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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