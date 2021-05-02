Sivasspor kafilesi, Gaziantep'te
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Sivasspor kafilesi, Gaziantep'te

Sivasspor kafilesi, Gaziantep'te
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu kente gitti.

Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu kente gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

Kırmızı-beyazlılar, Gaziantep Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor'un Gaziantep kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mamadou Samassa, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Samba Camara, Tyler Boyd, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Kalyon Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Gaziantep-Demir Grup Sivasspor maçında, hakem Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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