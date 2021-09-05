Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
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Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi

Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde U19 takımı ile antrenman maçı yaptı. Sivasspor A takımı mücadeleyi 4-0 kazandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın kadrosuna Emre, Baver, Dimitrios, Camara, Ziya, Mehmet, Özkan, Azubuike, Atakan, Felix, Sefa Yıldırım, Erdoğan, Sefa, Volkan ve Kayode'yi aldı.

A takımın gollerini 11. dakikada Mustafa Eren Balta kendi kalesine, 40 ve 42. dakikada Jorge Felix ve 88. dakikada ise Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

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Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi
Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor hazırlık maçında U19 takımını 4-0 yendi - Haberler Spor
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