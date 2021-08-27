Sivasspor Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek
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Sivasspor Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek

Sivasspor Göztepe maçını Burak Şeker yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker görev yapacak.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Göztepe maçında hakem Burak Şeker görev yapacak.

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'de oynanacak olan Sivasspor - Göztepe maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Göztepe karşılaşmasında Antalya bölgesinden Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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