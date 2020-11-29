Sivasspor Göztepe maçına hazır
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Sivasspor Göztepe maçına hazır

29.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:46

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

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Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Sivasspor Göztepe maçına hazır
Sivasspor Göztepe maçına hazır
Sivasspor Göztepe maçına hazır
Sivasspor Göztepe maçına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı

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