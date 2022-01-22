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Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Volkan Bayarslan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a AVAR olarak Esat Sancaktar ve Kutluhan Bilgiç eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Volkan Bayarslan, Fenerbahçe, Sivasspor, ulusoy, Spor, Haber

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