Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırımızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.