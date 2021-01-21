Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil bu akşam oynayacak mı, kadroda mı? FB - Sivasspor muhtemel 11'leri kimler?

Süper Lig'te en heyecanlı maçlardan biri bu akşam! Son 6 maçında 6 galibiyeti olan Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesiyle taraftarlar Mesut Özil bu akşam oynayacak mı, kadroda mı? merakla araştırıyor! Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? muhtemel 11'leri

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle taraftarlarını heyecanlandıran sarı lacivertli takım, Süper Lig'in en zorlu virajlarından birinde bu akşam Sivasspor sahasına konuk oluyor. Son 6 maçında 6 galibiyeti olan Fenerbahçe'nin yanı sıra Sivasspor da son 5 maçında sadece 1 kez 3 puan aldı! Fakat son 9 maça baktığımız zaman hiç yenilgisi bulunmadığını da görüyoruz! Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mesut Özil bu akşam oynayacak mı, kadroda mı? FB - Sivasspor muhtemel 11'leri kimler?

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

SivassporFenerbahçe maçı bu akşamsaat 19.00'da Sivasspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma canlı olarak 19:00'da beIN SPORTS 1 HD kanalında yayınlanacak. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak.

MESUT ÖZİL BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

Taraftarlar heyecanla beklese de, Mesut Özil henüz resmi olarak transferi yayınlanana kadar maçlarda yer almayacak. Bugünkü maç için Mesut Özil Sivas'a gitmedi, İstanbul'da kaldı. Yani maçta Mesut Özil oynamayacak!

SİVASSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ!

Fenerbahçe Spor Kulübü twitter hesabından ilk 11'i yayınladı. İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe İlk 11'leri!

1 Altay

35 Nazım

18 Sadık

26 Tisserand

37 Novak

20 Gustavo

8 Mert Hakan

13 Valencia

14 Pelkas

10 Samatta

27 Thiam

Sivasspor Muhtemel 11'ler:

Samassa

Ahmet Oğuz

Appindangoye

Caner

Uğur

Claudemir,

Fajr

Hakan

Kayode

Gradel

Yatabare