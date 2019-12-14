Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları

14.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:10

Süper Lig puan durumunda 1. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor, son 5 maçta iki galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe ile Pazar günü mücadele edecek. Kırmızı beyazlı Yiğidolar, Fenerbahçe ile son karşılaşmasında sarı lacivertli takımı 2 - 1 mağlup etmişti. Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi gün?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile müsabakaya çıkacak. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı maç öncesi tüm hazırlıklarını yapan sarı lacivertli takımı zorlu bir karşılaşma bekliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı Yeni 4 Eylül Stadında 16.30'da gerçekleşecek. Maç, bein Sport kanalından naklen yayımlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sivasspor maçında sarı kart almaları durumda Beşiktaş derbisine çıkamayacaklar.

Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Cruse, Vedat Muriç.

SİVASSPOR MUHTEMEL 11'İ

Fernando, M. Yandaş, Hakan, E. Kılınç, F. Aksoy, U. Çiftçi, Caner, Appindangoye, Marcelo Goiano, Samassa, Kone.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ

Sivasspor Süper Lig'de 30 puan ile birinci sırada yer alırken, sarı lacivertli takım 5. sırada ve 25 puanda görünüyor. Pazar günü futbolseverlerle buluşacak olan 15. hafta Sivasspor - Fenerbahçe maçı biletleri ise 59 lira ile 140 lira arasında satılıyor.

MAÇIN HAKEMİ ALİ PALABIYIK OLDU

Heyecanın hat safhada olacağı karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yürütecek. Yardımcı hakemlerSerkan Olgunca ile Serkan Çimen olacak. 4. hakem ise Kutluhan Bilgiç şeklinde belirlendi.