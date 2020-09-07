Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a teklif yapacak
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Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a teklif yapacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'un peşinde. Eskişehir'de ilk kez forma şansı verdiği oyuncuyu, takıma kazandırmak isteyen deneyimli teknik adam yönetime isteğini iletti. Alper için görüşmeler bu hafta yapılacak.

07.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:30

Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi Grupları'nda direkt olarak temsil etmeye hazırlanan Yiğidolar, transferde güçlü bir kadro kurmanın peşinde. Max Gradel, Felix, Ninga gibi önemli takviyeler yapan Sivasspor şimdi de Alper Potuk'u gündemine aldı.

Fenerbahçe'deki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve kulübüyle yolları ayrılan başarılı oyuncu bir süredir aldığı teklifleri değerlendiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Alper'i Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

"REMY'Yİ BİZ DE İSTEDİK"

Konuyla ilgili Lig Radyo'da Mixed Zone programında editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorusuna yanıt veren Çalımbay, "Alper'i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak. Çok iyi işler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Bu transferin gerçekleşmesini isterim" açıklamasında bulundu.

Rizespor'u tercih eden Remy'le görüştüklerini ve işin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çalımbay, "Ancak son anda menaceri Rizespor'u seçti. Trabzonspor'dayken de çok istediğim bir isimdi" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

Sivasspor, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a teklif yapacak
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