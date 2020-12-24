Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi ve ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip farklı kazandı.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Max Gredel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 85. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek gol 90. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Ligde son iç saha galibiyetini geçen sezon 19 Temmuz'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek alan Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez sahasında kazandı ve Gençlerbirliği'ni 3-1'le geçti.

Sahasında tam 6 maç sonra kazanan Demir Grup Sivaspor puanını 17'ye yükseltti. Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Kayserispor'u ağırlayacak.